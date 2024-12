PALMA CAMPANIA. Decima edizione della rassegna culturale “Un libro sotto l’Albero”

Torna “Un Libro sotto l’Albero”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Palma Campania. Diversi gli appuntamenti che si svolgeranno dall’11 dicembre 2024 al 27 gennaio 2025. Quest’anno è lo scrittore Luigi Romolo Carrino a curare le presentazioni dei libri nel cartellone, con la collaborazione della professoressa Michela Buonagura.

«Diamo spazio ad un ventaglio di pubblicazioni davvero interessanti e stimolanti, che ci auguriamo possano spingere in special modo i giovani delle scuole a coltivare la passione per la lettura, una pratica essenziale che permette di aprire la mente e di creare un ponte ideale con lo scrittore», queste le parole di Elvira Franzese, presidente del consiglio comunale.

«La rassegna culturale “Un Libro sotto l’Albero” riserva sempre piacevoli sorprese, perché il regalo più bello che si possa donare alle persone è quello della conoscenza e di tutto ciò che permette di permeare la personalità, apprendendo sempre cose nuove e coinvolgenti come solo la lettura di un buon libro può fare. I miei complimenti per la scelta degli autori vanno a chi ha curato con passione e dedizione questa manifestazione, che è ormai di diritto un appuntamento tradizionale ed irrinunciabile per Palma Campania», ha dichiarato il sindaco Nello Donnarumma.

Inaugura la rassegna La cospirazione dei cenci di Simona Teodori l’11 dicembre presso la Biblioteca Comunale “Luigi Michele Coppola”, che ospiterà anche le altre presentazioni, insieme alla sala teatrale del Comune dove gli autori dialogheranno con le scuole.

La rassegna presenta un ventaglio di proposte di vario genere, passando dal testo storico alla narrativa, fino a toccare argomenti quali lo sport, la disabilità e problematiche della società moderna.

Calendario ufficiale dei prossimi appuntamenti

11 dicembre

La cospirazione dei cenci di Simona Teodori, Biblioteca Coppola (Via Michele Coppola 8, Palma Campania), ore 18:00

18 dicembre

Un infinito mare carminio di Adelina Mauro, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 18:30

20 dicembre

Siamo tutti colpevoli di Ferruccio Masci, Biblioteca Coppola (Via Michele Coppola 8, Palma Campania), ore 18:00

8 gennaio

Capitani per sempre di Giancarlo Coppola, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 18:00

14 gennaio

Storie del passato Voci del presente di AA.VV., Biblioteca Coppola (Via Michele Coppola 8, Palma Campania), ore 18:00

16 gennaio

Il ladro dei quaderni di Gianni Solla, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 10:30

I demoni di Pausilypon di Pino Imperatore, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 18:00

17 gennaio

Ewa di Arianna Contestabile, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 10:30

22 gennaio

Il ciambellano e il lupo di Simona Baldelli, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 9:30

27 gennaio

I disobbedienti di Patrizia Rinaldi, Teatro Comunale (Via Municipio 78, Palma Campania), ore 9:30.