PALIO DI AVELLINO, AL VIA LA 27° EDIZIONE: I GRUPPI CHE ANIMERANNO L’EVENTO

Tutto pronto per la XXVII Edizione del “Palio della Botte” di Avellino, l’appuntamento più che ventennale nel centro storico della città, che riprende vita dopo la lunga e drammatica pausa del tempo di pandemia.

La gara del Palio ci aspetta l’11 Agosto col Palio dei Bambini e il 12 Agosto con il tradizionale corteo storico e la sfida delle sette contrade. Quest’anno ci sarà la seconda edizione del torneo degli “Arcieri del Palio” che sotto la guida degli Arcieri Irpini si affronteranno in una gara di tiro con l’arco per far vincere la propria contrada.

Ad animare le serate i “Piccoli Sbandieratori del Palio” ed i gruppi ospiti: da Cava dei Tirreni Sbandieratori, Musici e Trombonieri “Sant’ Anna all’Oliveto”, Sbandieratori “Borgo S. Nicolò” e gli Sbandieratori e Musici del Corteo Storico “Città di Giove”, da Terni. Abbiamo arricchito le attività dei gruppi “interni”, formati dai bambini e ragazzi delle comunità parrocchiali, che sono stati coinvolti attivamente nell’organizzazione e si sono allenati assiduamente in queste lunghe serate estive.

Sempre viva e varia la partecipazione di Enti e Associazioni al Villaggio Solidale del Palio: con la loro presenza testimoniano l’appassionato e silenzioso impegno quotidiano a favore delle persone più fragili, ma rievocano anche l’attività benemerita delle Confraternite, che già in epoca antica si occupavano di gestire i Monti di Pietà, per l’aiuto ai bisognosi.

Di seguito vi daremo qualche ragguaglio in più sui gruppi impegnati in questa edizione.

TROMBONIERI E MUSICI “SANT’ANNA ALL’OLIVETO”, CAVA

DEI TIRRENI

Gli Sbandieratori, Musici e Trombonieri “Sant’ Anna all’Oliveto” Cava dei Tirreni nascono nel 1937 quando Vincenzo Senatore e Baldi nella notte del 2 febbraio diedero vita al sodalizio. Il singolare intreccio tra storia e religione si fa visibile nei colori del gruppo: il Giallo e il Verde richiamano quelli del manto e dell’abito della Madonna del Casale di Vincenzo Sant’Anna all’ Oliveto in Cava de’ Tirreni (SA).

SBANDIERATORI DI “BORGO SAN NICOLÒ” – LE CINQUE CONTRADE

Di Cava de’ Tirreni (SA). Nel solco di una tradizione decennale e incastrata in un contesto storico culturale e folkloristico con pochi eguali com’è quello della città di Cava de’ Tirreni, gli “Sbandieratori Borgo San Nicolò” – le Cinque Contrade, sono attivi sul territorio per educare all’antica arte del giuoco della bandiera proponendo e diffondere ed diffondendo la cultura, la storia e le tradizioni della valle Metelliana. Ed è con questa idea che i numerosi progetti che il sodalizio mette in essere come ad esempio i progetti scuola, che si propongono di educare e insegnare ai più giovani il rispetto e il senso civico, progetti di utilità sociale, le iniziative ludico ricreative.

SBANDIERATORI E MUSICI – CORTEO STORICO “CITTÁ DI GIOVE” (TERNI)

L’Associazione Corteo Storico Giove è un gruppo di persone di tutte le età, che coopera al fine di non disperdere la tradizione storica del proprio paese. L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, ha il carattere di organizzazione democratica, disciplinata e apolitica e si basa sull’impegno gratuito, a titolo di volontariato degli associati.

Il Corteo Storico di Giove attualmente è composto da ca. 60 figuranti. Il corteo storico comprende inoltre il gruppo “sbandieratori e musici”. I primi sono composti da 22 tra Mini-Sbandieratrici e Mini-Sbandieratori dai 5 ai 18 anni che svolgono esercizi di gruppo, di coppia e singoli mentre i secondi da 12 tamburi e 5 chiarine che con i loro ritmi e le loro note rendono suggestive le Sfilate stesse.

ARCIERI DEL PALIO

Il gruppo si è costituito nel 2019, grazie al supporto tecnico professionale e alla collaborazione con il Gruppo Arcieri Irpini.

È costituito da giovani che vengono sorteggiati per le sette contrade e che gareggeranno durante il Palio della Botte.

I giovani stanno dimostrando interesse e passione per questa disciplina che si inserisce pienamente nel contesto storico e nella dimensione ludico-sportiva del Palio.

GRUPPO ARCIERI IRPINI

L’associazione nasce per volontà di un gruppo di amici, oltre 20 anni fa, nel 2002, e dal 2003 è affiliata alla Fitarco, Federazione Italiana di Tiro con l’arco, e partecipa alle gare previste dal calendario federale . Abbiamo avuto atleti che si sono distinti in ambito nazionale e attualmente un nostro giovanissimo atleta, Nicolò Cantelmo sotto la guida del nostro presidente Sergio Cioffi. La società si è sempre proposta nel sociale offrendo corsi introduttivi e dimostrazioni nelle varie manifestazioni cittadine e non.

I PICCOLI E GIOVANI SBANDIERATORI DEL PALIO DI AVELLINO

Nel 2007 gli amici del Palio della Botte, molti dei quali sono educatori di Azione Cattolica Ragazzi e Giovani (A.C.R. e A.C.G.) hanno pensato di insegnare ai bambini qualche rudimento della tecnica degli sbandieratori. Grazie alla disponibilità degli sbandieratori professionali ospiti dell’evento, che tutti gli anni soggiornavano in parrocchia durante il Palio, hanno cercato di “rubare il mestiere”. Oggi abbiamo due gruppi di sbandieratori, i piccolissimi e i giovani, costumi nuovi con lo stemma, bellissime divise realizzate dalle sarte del Palio.

LA CORALE MARIA SANTISSIMA RICORONATA DI COSTANTINOPOLI

La Corale Costantinopoli è nata nel 2015, grazie alla collaborazione che i maestri Benedetto Chianca e Maria ScalaFino al 2020 è stato diretto dal giovane maestro Giandomenico Coppola, che si è occupato, insieme al nostro parroco, della scelta dei brani e delle modalità di esecuzione. Successivamente il gruppo ha subito altri cambiamenti: oggi è composto da circa 30 elementi, si dedica in modo particolare alla cura della liturgia e all’animazione dei momenti chiave dell’attività parrocchiale ed è seguito da Vincenzo Del Franco, che preso riceverà l’ordinazione diaconale. Occasionalmente possiamo pregiarci del supporto tecnico del M° Maurizio Severino, direttore della Corale Duomo.