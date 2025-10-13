Open Weekend sulla Menopausa: il 17 e 18 ottobre visite ed esami gratuiti all’Ospedale di Ariano

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ASL di Avellino insieme a Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre presso il P.O. Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino, tra gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine.

«Quello della menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso viene trattato in modo superficiale, portando molte donne a convivere passivamente e in silenzio con i sintomi di questa fase di profondo cambiamento. Con l’aumento della prospettiva di vita, oggi una donna può trascorrere in menopausa circa trent’anni: un periodo lungo e delicato, in cui un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a limitare l’insorgenza di problematiche croniche degenerative nel lungo periodo. Per questo motivo, proprio nell’anno del nostro ventennale, come Fondazione Onda ETS siamo fieri di rinnovare il nostro impegno al fianco delle donne con questa nuova edizione dell’Open Weekend», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS.

«Accogliamo con piacere le iniziative della Fondazione Onda perché promuovono un approccio multidisciplinare alla salute orientato al genere. In particolare con l’Open weekend dedicato alla Menopausa l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino coglie l’occasione per sensibilizzare le donne e gli operatori sanitari sull’importanza della prevenzione e della presa incarico integrata della paziente durante una fase naturale ma delicata della vita. L’obiettivo è aiutare le donne a vivere con serenità questo periodo fornendo loro una corretta informazione e un’assistenza sanitaria personalizzata», afferma Maria Concetta Conte, Direttore Generale dell’ASL di Avellino.

In occasione dell’Open Weekend il 17 e 18 ottobre il P.O. Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino offrirà visite ed esami gratuiti alle donne in menopausa:

MOC Dexa

17–18 ottobre 2025, ore 09:00-12:00

UOC Radiologia

CON Prenotazione

Numero di telefono: 0825 877308

Visita Diabetologica

17 ottobre 2025, ore 15:00-18:00

Ambulatorio Diabetologia 4°piano

SENZA Prenotazione

Visita Osteoporosi

17–18 ottobre 2025, ore 09:00-12:00

Ambulatorio Osteoporosi 4°piano

SENZA Prenotazione



Visita ginecologica (con eco-transvaginale)

18 ottobre 2025, ore 09:00-17:00

Ambulatorio Ginecologia

CON Prenotazione

Numero di telefono: 0825 877205