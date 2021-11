Nola, presentazione libro Aldo Cazzullo. Il presidente della Fondazione Hyria Novla “Una bella opportunità di confronto nell’anno del Sommo Poeta”

“Un’opportunità per Nola ma soprattutto per gli appassionati della cultura che sapranno cogliere la giusta occasione per confrontarsi con uno dei più grandi conoscitori di Dante Alighieri come Aldo Cazzullo”: con queste parole il presidente della Fondazione Hyria Novla, l’avvocato Felice Scotti, commenta l’evento in programma stasera alle ore 18.00 nel museo storico archeologico di Nola ispirato al Sommo Poeta.

“Sono queste le iniziative da portare avanti nel segno di una programmazione coesa e condivisa, in rete, che non solo creano confronto ma soprattutto stimolano dibattiti costruttivi. Un’occasione per approfondire una delle figure più complesse del panorama letterario italiano che, nelle pagine dell’ultimo libro di Cazzullo, ci viene presentata nelle sue più ampie sfaccettature”.

