Nola, istituto comprensivo Bruno – Fiore. Il nuovo dirigente scolastico Enrico Giuseppe Boccia “Il tempo pieno, una realtà. Qualità didattica e confronto con il territorio: queste le priorità”

Nola – L’anno scolastico all’istituto comprensivo Bruno Fiore ha visto il “cambio di guardia “al timone della scuola di via Puccini, con l’arrivo del dirigente Enrico Giuseppe Boccia.

Segnare un cambio di passo, è tra i suoi obiettivi, affinché lo storico e glorioso istituto scolastico cittadino – dedicato al filosofo degli Eroici Furori – recuperi la sua tradizionale dinamicità e interazione con il territorio.

I primi passi hanno visto una piena e proficua collaborazione con le istituzioni comunali per il completamento dei lavori di manutenzione per un ottimale inizio dell’anno scolastico.

“Abbiamo avuto un’ ottima interlocuzione con l’assessorato alla Pubblica istruzione con l’assessore Felice Maggio – afferma il dirigente scolastico, Enrico Giuseppe Boccia – ma anche con i referenti della frazione Polvica, i consiglieri Enzo De Lucia e Giusy Arvonio, per la messa in sicurezza dei plessi e per la realizzazione di aree dedicate ai pedoni e ai nostri studenti, al fine di disciplinare al meglio l’entrata e l’uscita da scuola”.

Le “parole chiavi” del nuovo corso inaugurato da Boccia saranno ascolto e presenza. “Il mio impegno – continua Boccia – sarà finalizzato soprattutto all’ascolto della comunità scolastica di quelle che sono le esigenze per provare a superare le criticità. Al tempo stesso proverò a consolidare un ruolo di dialogo della scuola con il territorio che è sempre ricco di fermenti culturali, affinché possano concretizzarsi anche ulteriori opportunità per i nostri ragazzi che sono il futuro di tutti noi”.

Sulla didattica, insieme all’intero corpo docente, ci sarà il massimo impegno lungo tutto il “fronte” a partire dal completamento dei progetti legati al Pnrr, per garantire esperienze formative agli studenti. “Bisogna partire dal concetto– conclude Boccia – che il tempo pieno ormai è una realtà. Stiamo lavorando a tutto tondo per un’ offerta formativa a 360 gradi, dall’orientamento all’Erasmus. Il nostro obiettivo è quello di garantire un percorso di istruzione di qualità che metta la persona al centro, per una scuola capace di fornire tutti gli strumenti utili per una sana crescita dei ostri giovani. Siamo pienamente consapevoli di questa grande responsabilità ed in tal senso lavoriamo senza risparmio”