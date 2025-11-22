Neve al Lago Laceno: l’inverno arriva in anticipo sull’Alta Irpinia

La prima neve della stagione è finalmente arrivata al Lago Laceno, regalando alla montagna irpina uno dei suoi scenari più attesi. Nella giornata di sabato 22 novembre, un fronte freddo ha attraversato la Campania portando un netto calo delle temperature e imbiancando l’altopiano e le aree circostanti.

Già dalle notte e alle prime ore del mattino i fiocchi hanno cominciato a cadere con costanza, posandosi sui prati, sui tetti delle baite e lungo i sentieri che circondano il lago. L’altitudine del Laceno – che supera i 1.000 metri – ha favorito l’arrivo della neve anche quando, a valle, cadeva solo pioggia mista a neve.

L’aria fredda ha spinto i valori termici vicino allo zero, creando le condizioni ideali per la prima vera imbiancata della stagione. Nel pomeriggio, complice il cielo chiuso e il vento, la percezione è scesa ulteriormente.

La montagna si è subito trasformata: i boschi dei Monti Picentini hanno assunto i toni invernali, i prati attorno al lago si sono colorati di bianco e l’atmosfera tipica delle giornate lacenesi invernali è tornata a farsi sentire.

Per gli amanti della natura e della fotografia, il Laceno ha offerto uno spettacolo suggestivo: silenzioso, pulito, quasi fiabesco.