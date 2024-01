NAPOLI: Un nuovo capitolo per la variante 7bis: Gestione sotto l’ala della Città Metropolitana

La Variante 7Bis, un’arteria stradale di vitale importanza per l’infrastruttura locale, sta per intraprendere una nuova fase della sua esistenza con il trasferimento della gestione alla Città Metropolitana. Questa decisione, giunta dopo un’attenta valutazione delle esigenze e delle sfide inerenti a questo tratto stradale, mira a ottimizzare il controllo e la manutenzione di questa cruciale via di comunicazione.

Intervistando Domenico Esposito Alaia, un influente protagonista nella gestione del territorio, abbiamo potuto approfondire la logica dietro questo passo significativo. La Variante 7Bis, sin dalla sua creazione, ha svolto un ruolo chiave nel facilitare i flussi di traffico attraverso zone urbanizzate. Tuttavia, l’aumento delle esigenze di manutenzione e il desiderio di migliorare la gestione complessiva hanno spinto verso il cambio di supervisione.

La decisione di affidare la gestione della Variante 7Bis alla Città Metropolitana è stata accolta con entusiasmo e ha ottenuto un’approvazione unanime da parte del Consiglio, rappresentando un traguardo conquistato con dedizione e impegno. Domenico Esposito Alaia, consigliere della Lega, è stato un promotore chiave di questa iniziativa, battendosi instancabilmente per circa un anno affinché questa transizione avvenisse.

La Variante 7Bis, pur essendo ufficialmente una strada provinciale, ricade ora sotto la competenza diretta della Città Metropolitana di Napoli. Questo passaggio di competenze è destinato a garantire una maggiore efficienza nella manutenzione, nell’implementazione di miglioramenti e nella gestione quotidiana della strada.

Gli obiettivi primari di questa transizione includono l’ottimizzazione dei tempi di percorrenza, la riduzione degli impatti ambientali e un miglioramento generale della sicurezza stradale. Tuttavia, come in ogni cambiamento, sorgono sfide da affrontare, come la necessità di una manutenzione costante e il coordinamento con le autorità locali coinvolte.

Il consigliere metropolitano Domenico Esposito Alaia ha sottolineato come questa transizione rappresenti una risposta adeguata a una questione che si trascina da troppo tempo. Ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, risultato di un impegno costante per garantire che la Variante 7Bis ricevesse l’attenzione e la cura necessarie per garantire sicurezza e viabilità.

In conclusione, il futuro della Variante 7Bis si presenta ora sotto una nuova luce con la gestione affidata alla Città Metropolitana. Questo passo dovrebbe portare a un periodo di miglioramenti e ottimizzazioni che beneficeranno non solo il flusso di traffico locale ma anche l’intera comunità che dipende da questa importante infrastruttura stradale.

(Andrea Salvatore Guerriero)