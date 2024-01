Napoli assenti eccellenti: Uno tra Osimhen e Anguissa può tornare a Napoli

La Coppa d’Africa si appresta a regalare una gioia al Napoli, con la possibilità che uno tra Victor Osimhen e André-Frank Anguissa faccia ritorno alla squadra partenopea. I due giocatori, fondamentali per gli equilibri della squadra, erano assenti in un momento cruciale della stagione a causa del loro coinvolgimento nel torneo continentale.

La Nigeria, con Osimhen tra le sue fila, è una delle favorite del torneo e si appresta ad affrontare il Camerun di Anguissa in un attesissimo match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. La partita si terrà alle 21:00 e si preannuncia come uno scontro epico tra due compagni di squadra costretti a sfidarsi per il bene delle rispettive nazionali.

Il Napoli, privato temporaneamente di due pedine chiave, può finalmente sperare di riavere a disposizione uno dei suoi assenti eccellenti. La mancanza di Osimhen e Anguissa ha certamente influito sulle prestazioni della squadra in campionato, e il loro ritorno potrebbe rappresentare una svolta positiva per gli uomini di Gennaro Gattuso.

José Peseiro, allenatore della Nigeria, ha guidato la sua squadra alla testa del Girone A con 7 punti, ma la Guinea Equatoriale ha conquistato la prima posizione grazie a una migliore differenza reti. Osimhen è stato protagonista nelle prime fasi del torneo, segnando in entrambe le prime due partite e dimostrando la sua importanza per la squadra.

I tifosi del Napoli sono divisi su chi preferirebbero vedere tornare a Napoli tra Osimhen e Anguissa, poiché entrambi sono giocatori di grande talento e determinazione. La competizione nella Coppa d’Africa, se da un lato sottolinea l’importanza di questi giocatori per le rispettive nazionali, dall’altro crea un’atmosfera di attesa e speranza per il ritorno di uno di loro a vestire la maglia azzurra del Napoli.

(Andrea Salvatore Guerriero)