CIMITILE. Incontro con Ugo Foà: Memoria della Shoah e Riflessioni sull’Educazione

In occasione della Giornata della Memoria in ricordo di tutte le vittime della Shoah, l’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI di Cimitile con il patrocinio del Comune di Cimitile, organizza un incontro con Ugo Foà, nato a Napoli nel 1928 e residente a Roa, autore de “Il bambino che non poteva andare a scuola”, uscito nel 2021 per Manni editori, testimone delle leggi razziali in Italia del 1938 che porterà la sua testimonianza agli alunni e alle alunne delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. L’attività rientra nell’ambito dei percorsi progettuali previsti dal Progetto d’Istituto

“ Sosteni… Amo il territorio” che mira a sviluppare le competenze civiche e sociali, funzionali all’esercizio della Cittadinanza Attiva, con un particolare richiamo alla Storia e al valore della memoria come stimolo per le nuove generazioni, per evitare che incorrano negli errori di un passato che, purtroppo, ancora oggi, può ritornare.

L’incontro si terrà il giorno 5 Febbraio 2024 alle ore 10:30 presso la Parrocchia di San Felice in Pincis, tra i relatori la Dirigente Scolastica Anna Iossa, il Sindaco di Cimitile Avv. Filomena Balletta, Don Giovanni De Riggi, il Dott. Antonio D’Ascoli e l’ On. Annarita Patriarca, modera il Prof. Della Pietra Domenico.

Sono oltre quarant’anni che Ugo Foà narra la sua storia nelle scuole, in particolare di quando fu cacciato da un’aula senza alcuna possibilità di appello, solo perché ebreo. Aveva 10 anni quando il fascismo proclamò le leggi razziste, impedendogli di realizzare i suoi sogni.

L’incontro, organizzato dalla docente Giovanna Auriemma, in sinergia con l’Assessore all’Istruzione del Comune di Cimitile, Avv. Anna, propone come obiettivo quello di evidenziare il valore educativo della memoria storica e il suo ruolo nel processo di crescita sociale dell’uomo.