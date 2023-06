Il 7 giugno, alle ore 19.00, in via L. Sturzo, piazzale angolo via Pistelli, si terrà la benedizione di un’edicola votiva che accoglierà una statua di Santa Filomena e la storia del suo martirio. A seguire ci sarà la Santa Messa celebrata dal rettore del Santuario don Giuseppe Autorino.

Saranno presenti il sindaco Alessandro Napolitano e tutte le associazioni presenti sul territorio.

Il Comitato Festa invita la popolazione a partecipare. (L. Carullo)