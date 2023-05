MUGNANO DEL CARDINALE. Tensione in piazza Umberto I dopo la chiusura del Comizio di “Terra Nostra”. Rissa evitata dall’intervento delle forze dell’ordine. VIDEO

Dopo la chiusura del Comizio della lista “Terra Nostra”, del sindaco uscente Alessandro Napolitano, che ha chiuso in piazza Umberto I la campagna elettorale sono volate parole grosse e tentativi di aggressione nei confronti del candidato sindaco uscente. Per fortuna la presenza dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine presenti ancora in piazza, e al buon senso di alcuni cittadini, che si è evitato il peggio. Questo dimostra il clima incandescente che si respira nella cittadina mandamentale per una elezione amministrativa molto sentita.