Con i comizi di questa sera a Mugnano del Cardinale si è chiusa la campagna elettorale in vista del voto di domenica 14 e lunedì 15 maggio che eleggerà sindaco e consiglieri comunali. La lista n.1 “Nuova Alleanza Popolare” ha parlato in piazza Padre Pio mentre “Terra Nostra” in piazza Umberto I. Comizi in contemporanea iniziati intorno alle 21,30.