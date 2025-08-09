Mugnano del Cardinale: stamattina visita guidata al Santuario

I festeggiamenti in onore di Santa Filomena sono entrati nel vivo e, questa mattina, il Rettore don Giuseppe Autorino ha accolto tantissime persone provenienti da vari paesi.

Alle 10 si è tenuta una visita guidata che ha portato i partecipanti a scoprire storia ed aneddoti riguardanti sia la Principessina del Paradiso che il Santuario. Gli ospiti hanno potuto ascoltare “Inno a Santa Filomena” magistralmente interpretato dalle musiciste Marcella e Antonella.

Gli astanti hanno avuto accesso anche alla terrazza, dalla quale hanno potuto ammirare la maestosità della cupola del Santuario e tutta la valle baianese.(L.C.)

