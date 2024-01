Mugnano del Cardinale. Intervento tempestivo al liceo termoconvettori per risolvere il problema del riscaldamento.

Dopo un sopralluogo avvenuto alcuni giorni fa e in seguito allo sciopero degli studenti a causa del mal funzionamento dei termosifoni nell’atrio della scuola, sono stati adottati provvedimenti immediati per garantire un ambiente confortevole agli studenti del Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale.

I tecnici del comune e della provincia sono intervenuti per risolvere la problematica, causata da un furto di rame che ha compromesso il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento. L’analisi della situazione ha portato alla decisione di installare termoconvettori come soluzione immediata per migliorare l’efficienza e l’efficacia del riscaldamento nell’atrio della scuola.

La decisione di adottare i termoconvettori è stata presa in seguito alla valutazione dei tecnici, che hanno ritenuto questa soluzione come la più rapida ed efficace per ripristinare il comfort termico nell’ambiente scolastico. Questo intervento mira a garantire che gli studenti possano svolgere le loro attività quotidiane in un ambiente adeguatamente riscaldato.

Va sottolineato che, nonostante le difficoltà incontrate a seguito del furto di rame, le aule dell’istituto erano regolarmente funzionanti grazie a un intervento effettuato all’inizio dell’anno scolastico dal comune di Mugnano del Cardinale. Il sindaco Alessandro Napolitano, con il suo impegno e la sua determinazione, ha assicurato che l’istituto avesse un sistema di riscaldamento efficiente in ogni sua parte.

Il furto di rame, oltre a essere una problematica ricorrente in molte realtà, ha evidenziato la necessità di implementare misure di sicurezza più robuste per proteggere le infrastrutture critiche come le scuole. Il coinvolgimento dei tecnici del comune e della provincia, insieme all’adozione di soluzioni immediate, dimostra l’attenzione delle autorità locali nei confronti del benessere degli studenti e dell’efficienza delle strutture scolastiche.

Con l’installazione dei termoconvettori, il Liceo Scientifico di Mugnano del Cardinale guarda al futuro con un sistema di riscaldamento potenziato e prontamente ripristinato, offrendo agli studenti un ambiente di apprendimento confortevole e adatto alle loro esigenze.