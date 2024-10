Mugnano del Cardinale: Cerimonia in onore del dottor Orazio Corvino: un tributo di altruismo e dedizione

Oggi pomeriggio, presso la Chiesa della Madonna del Carmine a Mugnano del Cardinale, si è tenuta una toccante cerimonia in occasione della pubblicazione dell’annuario in onore del dottor Orazio Corvino. L’evento, celebrato alle ore 17, ha radunato numerosi partecipanti, desiderosi di rendere omaggio a una figura tanto amata quanto rispettata dalla comunità locale.

Tra i presenti spiccava la figura di Fulvio Litto, socio volontario della Misericordia, che ha preso parte alla cerimonia indossando con orgoglio la caratteristica giubba dell’associazione. Un gesto simbolico, in onore del dottor Corvino, il cui spirito di servizio e dedizione verso il prossimo è stato ricordato con profonda ammirazione. Il legame tra il dottore e la Misericordia è sempre stato saldo, alimentato da una vita spesa al servizio degli altri, sia nella sua professione medica che nel suo impegno umanitario. Visibilmente commosso, Fulvio Litto ha dichiarato che continuerà a portare avanti il progetto della Misericordia con la stessa dedizione che Orazio Corvino ha sempre dimostrato, mettendosi costantemente a disposizione della popolazione mandamentale, senza scopo di lucro.

Durante l’omelia, don Giuseppe ha espresso con emozione il suo apprezzamento per l’uomo e il professionista che è stato Orazio Corvino. “Tutta la mia stima va a un uomo misericordioso,” ha affermato il parroco, evidenziando come il dottor Corvino abbia rappresentato un esempio di bontà e compassione, incarnando i valori cristiani di amore verso il prossimo e di aiuto disinteressato. Don Giuseppe ha inoltre sottolineato come la sua figura rimarrà un faro di speranza e ispirazione per la comunità di Mugnano.

La celebrazione si è svolta in un’atmosfera di profondo raccoglimento, con momenti di preghiera collettiva e riflessione, che hanno permesso a tutti i presenti di ricordare e onorare il dottore non solo per le sue competenze mediche, ma soprattutto per il grande cuore con cui ha sempre operato. Il dottor Corvino è stato descritto come un uomo capace di andare oltre i confini della professione, facendosi carico delle sofferenze e dei bisogni degli altri con uno spirito di autentica misericordia.

L’annuario, dunque, non è stato solo un momento di commemorazione, ma un’occasione per riaffermare i valori di altruismo e dedizione che il dottor Orazio Corvino ha rappresentato in vita. La presenza di Fulvio Litto, con la sua giubba della Misericordia, ha simboleggiato la continuità di quell’impegno che il dottore ha trasmesso, e che la comunità continuerà a portare avanti con gratitudine e affetto. Un tributo a un uomo straordinario, la cui memoria resterà per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo.