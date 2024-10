Corso BLSD a Sperone il 19 ottobre: Formazione Salvavita con Certificazione IRC Comunità

Il 19 ottobre 2024, alle ore 15:30, si terrà presso la sala consiliare del Comune di Sperone un corso di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dal centro di formazione SAFIS Consulting S.R.L. Impresa Sociale. Il corso è volto a fornire le competenze necessarie per la rianimazione cardiopolmonare su adulti e bambini, con l’utilizzo del defibrillatore automatico e semiautomatico, rivolto anche a personale laico.

L’evento, che rientra nel progetto “Mandamento per la vita”, garantirà ai partecipanti una certificazione IRC Comunità, valida anche per il punteggio nei concorsi pubblici. Saranno utilizzati simulatori ad alta fedeltà per offrire un’esperienza formativa il più possibile realistica.

Il corso ha un costo promozionale di 30 euro (più IVA) e rappresenta un’opportunità fondamentale per chiunque desideri acquisire o aggiornare le proprie competenze di primo soccorso.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Paola Rosiello, consigliere comunale, tramite WhatsApp al numero 328 004 6062 o chiamare il numero del centro di formazione SAFIS Consulting al 380 777 3222.