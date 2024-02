MUGNANO DEL CARDINALE. Calcio Internazionale: DJK AST u.17 (Germania) sfida l’US Avellino u.17 in Amichevole”

Nel contesto di un evento sportivo di rilevanza internazionale, sabato 18 febbraio 2024 alle ore 9, lo Stadio Comunale Sanseverino di Mugnano del Cardinale (AV) sarà il palcoscenico di un’emozionante sfida di calcio amichevole tra la formazione tedesca DJK AST under 17 e i giovani talenti dell’US Avellino under 17. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione della scuola calcio “News Generation”.

L’incontro, che promette spettacolo e divertimento per gli appassionati del calcio, avrà inizio in una cornice suggestiva che vedrà calcettisti emergenti confrontarsi con avversari internazionali. La sinergia tra la scuola calcio “News Generation” e le due squadre coinvolte ha reso possibile questo evento unico, contribuendo al consolidamento di relazioni sportive oltre i confini nazionali.

Oltre all’aspetto competitivo, la partita rappresenterà un’opportunità per gli appassionati di calcio di Mugnano del Cardinale e delle zone limitrofe di assistere a uno spettacolo di alto livello, con la possibilità di vedere in azione giovani talenti destinati a calcare i palcoscenici internazionali.

L’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di ex calciatori, protagonisti del glorioso passato della squadra dell’Avellino e di altre esperienze di Serie A. Sarà l’occasione ideale per gli appassionati di calcio di poter incontrare e scambiare qualche parola con le leggende che hanno segnato la storia del calcio italiano.

La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni, un’occasione per unire appassionati e comunità intorno alla passione comune per il calcio, dimostrando come lo sport possa fungere da collante sociale, promuovendo valori di competizione sana e fair play.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio alle ore 9 presso lo Stadio Comunale Sanseverino di Mugnano del Cardinale. Un evento da non perdere per gli amanti del calcio e per coloro che desiderano vivere un’esperienza unica nel mondo dello sport.