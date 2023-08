MUGNANO DEL CARDINALE. Battenti di San Pellegrino, è polemica per il cambiamento dell’orario della Santa Messa. VIDEO

Da giorni a Mugnano del Cardinale tiene banco la polemica per il cambiamento dell’orario della Santa Messa in onore dei Battenti di San Pellegrino, che come ogni anno, fino all’anno scorso veniva celebrata alle 2,30, per poi iniziare il pellegrinaggio ad Altavilla Irpina. Il parroco don Giuseppe Autorino quest’anno ha comunicato però agli organizzatori che la Messa sarà celebrata alla mezzanotte e non più alle 2,30. Un cambiamento che non è piaciuto alla squadra battenti mugnanese che ha già con un manifesto pubblico reso noto la propria disapprovazione chiedendo il rispetto di una tradizione ultrasecolare. Noi abbiamo sentito l’opinione dei rappresentanti storici della Squadra battenti che hanno voluto esprimere il oro punto di vista. Ecco in allegato l’intervista.