MUGNANO DEL CARDINALE. Antonio Patriciello, il re della macchina del caffè di “American Bar” ci ha lasciato.

Non c’è una persona che non abbia gustato nell’hinterland mandamentale e non solo, un caffè presso il noto locale mugnanese denominato “American Bar”, soprattutto chi non ricorda i tanti anni trascorsi dietro la macchina del caffè da parte di Antonio Patriciello, lui che ha saputo trasformare un’attività in una delle più rinomate caffetterie-pasticcerie della zona. All’età di 85 anni , “l’Americano”, così era soprannominato Antonio Patriciello, lascia un ricordo indelebile nella mente di chi lo ha conosciuto. Un lavoratore instancabile fino oltre la soglia della pensione, un personaggio di altri tempi, con una dedizione unica verso gli altri. Una persona buona, sempre disponibile con tutti e anche con i suoi dipendenti e clienti.

Così scriveva un parente dopo l’assegnazione di un prestigioso traguardo raggiunto dal locale. “Un mio prozio più di 50 anni fa aprí un bar in un piccolo Paese del Sud. I miei nonni rilevarono il bar e l’hanno trasformato in una caffetteria/gelateria affermata in gran parte della provincia. I miei zii hanno ereditato la caffetteria/gelateria e l’hanno trasformata in una delle migliori pasticcerie gelaterie e cioccolaterie d’Italia. A dirlo non sono io ma la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria. Dopo anni di duro lavoro, sacrifici, delusioni e tante soddisfazioni arriva anche un riconoscimento istituzionale con l’assegnazione della Frusta Top Quality Argento. La ciliegina sulla torta non poteva che metterla un pasticciere dell’Equipe Eccellenza Italiana: Maurizio Patriciello Orgoglioso di Te! Orgoglioso di Tutti Voi!”

Grazie ai validi insegnamenti che Antonio Patriciello ha saputo infondere alla sua famiglia, che continua oggi con dedizione e cura la sua attività, il re della macchina del caffè continuerà a vivere.