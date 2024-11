Montella e Cassano Irpino (AV) – I Carabinieri in prima linea contro le truffe: proseguono in Irpinia gli incontri a difesa degli anziani

Proseguono in Irpinia gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe. Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati.

Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montella ha incontrato le comunità di Montella e Cassano Irpino, rafforzando la collaborazione tra l’Arma e i cittadini. In particolare, domenica scorsa, a Montella, al termine della messa, il Maresciallo ha parlato ai fedeli dal pulpito della chiesa, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le truffe, fenomeno che colpisce in particolare la popolazione anziana. L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere alta la guardia, evitando di fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro.

Qualche giorno dopo, nella sala convegni del Comune di Cassano Irpino, il Comandante della Stazione ha inoltre partecipato a un incontro con la cittadinanza, affiancato dal Sindaco. Durante l’evento sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali, è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette.

La campagna di sensibilizzazione non si limita alla denuncia del problema, ma si propone di rafforzare la consapevolezza e la fiducia della popolazione, rendendola più preparata ad affrontare situazioni di pericolo. L’iniziativa, accolta con grande favore dalla comunità, proseguirà nei prossimi giorni in altri comuni della provincia, grazie all’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la serenità della collettività