Mercogliano, caldo intenso nel punto vendita: clienti segnalano disagi per effettuare regolari acquisti

Le elevate temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova cittadini e lavoratori. Tra le segnalazioni giunte in redazione c’è quella relativa a un punto vendita della catena Globo, situato a Torrette di Mercogliano, dove diversi clienti lamentano il non adeguato funzionamento dell’impianto di climatizzazione.

Anche la nostra redazione ha potuto constatare direttamente il disagio. Durante una visita al negozio, la permanenza all’interno è risultata particolarmente difficile a causa delle alte temperature, tanto da rendere necessario limitare il tempo trascorso nel punto vendita al solo acquisto indispensabile.Secondo quanto riferito da alcuni frequentatori del negozio, entrare nei locali sarebbe particolarmente difficile nelle ore più calde della giornata. C’è chi racconta di aver rinunciato agli acquisti o di essersi limitato a comprare soltanto lo stretto necessario, preferendo uscire rapidamente a causa delle elevate temperature percepite all’interno.

Una situazione che, stando alle testimonianze raccolte, interesserebbe anche il personale del punto vendita, costretto a lavorare in condizioni non semplici. Per cercare di alleviare il caldo verrebbero utilizzati ventilatori e mantenute aperte le porte d’ingresso, nella speranza di favorire il ricambio d’aria. Paradossalmente, in alcuni momenti, l’aria proveniente dall’esterno risulterebbe persino più fresca di quella presente all’interno del negozio.

Si tratta di segnalazioni che meritano attenzione, soprattutto in un periodo in cui le temperature stanno raggiungendo valori molto elevati e il benessere di clienti e lavoratori rappresenta un aspetto fondamentale.

L’auspicio è che, qualora il problema sia effettivamente legato a un guasto tecnico, si possa intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare condizioni di comfort adeguate e consentire lo svolgimento dell’attività commerciale in un ambiente più salubre e accogliente.