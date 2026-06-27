Lauro-Riapertura della Chiesa Gesù e Maria rinviata: cerimonia posticipata a data da destinarsi

LAURO-L’attesa riapertura della Chiesa Gesù e Maria, inizialmente prevista per oggi, 27 giugno 2026, è stata rinviata.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che informa la cittadinanza come la cerimonia inaugurale sia stata posticipata a data da destinarsi per sopraggiunti motivi organizzativi e tecnici.

La decisione comporta il rinvio dell’evento che avrebbe dovuto segnare la restituzione alla comunità di un luogo di culto particolarmente caro ai fedeli.

Dal Comune fanno sapere che la nuova data della cerimonia sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali istituzionali non appena saranno completate le attività necessarie.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale invitano pertanto la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali in attesa della riprogrammazione dell’iniziativa.