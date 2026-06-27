Baiano, sospensione dell’erogazione idrica per la sostituzione dei contatori: ecco quando mancherà l’acqua

BAIANO – Il Comune di Baiano informa la cittadinanza che, per consentire gli interventi di sostituzione dei contatori idrici installati sulle reti di adduzione, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua potabile.
L’interruzione del servizio è programmata dalle ore 21:00 di martedì 30 giugno 2026 fino alle ore 7:00 di mercoledì 1° luglio 2026.
L’Amministrazione invita i cittadini a predisporre una scorta d’acqua sufficiente per far fronte alle esigenze domestiche durante le ore di sospensione del servizio.
Si precisa inoltre che il personale dell’RTI incaricato dell’intervento è regolarmente registrato presso le Autorità di Pubblica Sicurezza ed è munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito su richiesta.
L’intervento rientra nelle attività di ammodernamento della rete idrica finalizzate a migliorare l’efficienza del servizio e la gestione dei consumi.