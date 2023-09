MERCOGLIANO (AV). Cerimonia di premiazione domenica del VI Concorso Internazionale di Poesia ed Arte “Ai tuoi piedi”

La Città di Mercogliano ospiterà, domenica 10 settembre, i poeti e gli artisti del Concorso Internazionale di Poesia ed Arte “Ai tuoi piedi”, patrocinato dal Comune di Mercogliano e dalla Pro Loco cittadina.

Il concorso, ormai alla sua sesta edizione, è organizzato da ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti eArtisti; l’idea nasce dalla Presidente Lucia Gaeta per omaggiare la Madonna di Montevergine attraverso la bellezza dell’arte e per riunire in città visitatori provenienti da varie regioni d’Italia. La giornata inizierà con la salita in funicolare al Santuario di Montevergine per un saluto a Mamma Schiavona, una visita al Museo presepiale e la Santa Messa, presieduta dall’Abbate ordinario di Montevergine, S.E. Riccardo Luca Guariglia.

E per il secondo anno consecutivo la kermesse sarà ospitata nel Chiostro dell’Abbazia di Loreto, cornice prestigiosa per la cerimonia delle premiazioni e luogo in cui si incontreranno i protagonisti del concorso – a partire dalle ore 17,00 – per mettere in mostra e presentare le loro opere alla giuria di qualità che a fine serata decreterà i vincitori. Dopo la lettura dei testi da parte dei poeti finalisti, ci sarà anche una giuria popolare che deciderà a quale poesia attribuire un ulteriore premio. Inoltre, anche quest’anno, sarà assegnata la Medaglia di Sua Santità Papa Francesco I alla poesia che ai punti avrà realizzato il voto più alto in classifica,arrivata già al primo posto in una delle due sezioni A oB.

Ad arricchire la serata ci sarà la cantante Lidia Di Paola, e già amica di ACIPeA; eccezionalmente avremo anche un intervento del maestro Antonio Cruscuoli, tenore.