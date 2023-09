SERINO (AV). In fiamme auto in sosta. Indagini in corso

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 23’00 di ieri sei settembre, sono intervenuti nel comune di Serino in via Palmiero Iannelli per un incendio di un’autovettura in sosta. Il proprietario accortosi delle fiamme che interessavano la sua autovettura ha iniziato l’opera di spegnimento, proseguita poi dalla squadra intervenuta che ha anche messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Solofra per i rilievi di propria competenza.