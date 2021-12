M5S, Iovino: “Crisi imprese, invertire tendenza per rilanciare Campania e il Sud”

L’appello del deputato: “Sindacati e lavoratori vanno ascoltati, col Pnrr possiamo ridurre gap Nord-Sud”

“La Campania sta affrontando vertenze sempre più gravi, che rischiano di essere all’origine di un dramma sociale. Prevenire tutto questo deve essere una priorità assoluta. Dobbiamo farci carico del grido d’appello che sindacati e lavoratori stanno lanciando in queste ore. Dal caso Whirlpool alla cassa integrazione annunciata da Leonardo, passando per decine e decine di altre vertenze e per gli effetti devastanti sull’indotto, la nostra regione oggi è una polveriera pronta a deflagrare. I segnali positivi di incremento del pil a livello nazionale non devono farci sedere sugli allori. Servono provvedimenti per impedire l’uscita dal mondo del lavoro di decine di migliaia di cittadini nella sola Campania, con il rischio di ridurre in povertà altrettante famiglie”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, che ha visto la partecipazione alla manifestazione di Roma oltre 5mila lavoratori da tutta la Campania.

“Se da un lato dobbiamo intervenire sulle vertenze in atto – sottolinea Iovino – provando al contempo a frenare la fuga a gambe levate di decine di aziende, dall’altro abbiamo il dovere di concentrarci su una spesa efficiente delle risorse del Pnrr. Serve una seria progettazione e un controllo della qualità della spesa. Dobbiamo mettere i Comuni e gli enti pubblici in condizioni di pianificare gli investimenti, consentendogli di integrare gli organici, stipulando intese con le università e gli enti di ricerca. Non un solo euro dovrà andare sprecato se vogliamo ridurre, una volta per tutte, il gap tra Nord e Sud del Paese. Abbiamo un’opportunità irripetibile che non possiamo lasciarci scappare”.

