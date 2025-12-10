LUCHÈ annuncia una nuova data ad Eboli (SA) e raddoppia così il live al Palasele il 24 Marzo 2026. In attesa di calcare il palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo

Dopo un 2025 straordinario e mentre cresce l’attesa per la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Luchè aggiunge un nuovo imperdibile appuntamento al suo “LUCHÈ ARENA TOUR”: il live a Eboli raddoppia con una nuova data il 24 marzo 2026 al Palasele.

Reduce da un anno segnato da sold out, nuovi traguardi e dalla recente conferma tra i protagonisti della kermesse sanremese, LUCHÈ continua a imporsi come una delle voci più innovative della scena urban italiana.

Show travolgenti tra hit iconiche, nuovi brani e momenti di intensa intimità personale: LUCHÈ è pronto a conquistare i principali palazzetti italiani, trasformando ogni tappa del “LUCHÈ ARENA TOUR” in un’esperienza memorabile e di portata epica.

Un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’energia di un artista che continua a ridefinire i confini del rap, senza mai tradire la propria identità e con una presenza scenica magnetica che lo rende unico nel panorama musicale.

In questo momento di massima consacrazione, l’artista tornerà al Nuovo Unipol Forum di Milano, a distanza dal trionfo e dal tutto esaurito registrato lo scorso settembre, e sarà protagonista l’11 luglio 2026 di uno show speciale nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta: due eventi che porteranno le sue atmosfere e la sua impronta internazionale in luoghi iconici, con produzioni dal forte impatto scenico.

Qui tutte le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

Lunedì 15 settembre 2025 | Assago (MI) – Unipol Forum

Domenica 15 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport

Martedì 17 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum

Sabato 21 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena

Lunedì 23 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Martedì 24 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele – NUOVA DATA

Giovedì 26 marzo 2026 | Messina – Palarescifina

Sabato 28 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Domenica 29 marzo 2026 | Bari – Palaforio

Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

Giovedì 2 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum

Sabato 11 luglio 2026 | Caserta – Reggia di Caserta

Le prevendite saranno disponibili online da domani, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 15.00 e nei punti vendita autorizzati da martedì 16 dicembre 2025, alle ore 11.00. Info e biglietti www.vivoconcerti.com.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Intanto continua il successo di “NESSUNA”, brano intimo e struggente che ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 93mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart. Entrambi i brani, certificati oro, sono contenuti nel nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE”, (https://wmi.lnk.to/ilmiolatopeggiore; Warner Music Italy), certificato platino, che ha trovato un grande apprezzamento ed elogi da parte di pubblico e critica.

LUCHÈ, icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.