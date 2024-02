“Love Experience”, San Valentino ad alta quota sulla grande ruota panoramica al “Vulcano Buono”

“Love Experience – L’amore al Centro”, il tema del San Valentino al “Vulcano Buono” di Nola. Una festa degli innamorati ad alta quota grazie all’iniziativa che si svilupperà all’interno della grande ruota panoramica.

Con gli eventi del martedì grasso, in programma domani 13 febbraio (dalle 16 alle 20) si concludono le iniziative del carnevale e si apre la parentesi più romantica dell’anno. Mercoledì, 14 febbraio, sarà una giornata interamente dedicata agli innamorati. A partire dalle ore 16, sarà possibile salire sulla ruota panoramica alta 50 metri, allestita a tema, e vivere l’emozione di un brindisi ad alta quota, incluso nel tour sulla Ruota dell’Amore. Tante sorprese straordinarie attendono le coppie all’interno della cabina, tra cui anche un aperitivo a tema da condividere osservando il panorama dall’alto. Per l’occasione il MED, Restaurant Bistrot del meraviglioso Hotel a 4 stelle della catena Holiday Inn, ha realizzato un menù dedicato, per ricreare un’atmosfera intima e avvolgente.

Per costi e info sulla ruota dell’amore: infopoint@vulcanospa.it – 08118816287. In alternativa è possibile recarsi presso l’Infopoint del centro per prenotare il vostro posto speciale. L’evento è disponibile solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni MED e Holiday INN: 081/364 2100.

