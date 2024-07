‘La vittoria più bella è quella più attesa: Antonio Montuori si congratula con Aldo Patriciello e ringrazia i suoi sostenitori

“La vittoria più bella è quella più attesa”, ha dichiarato il referente del baianese Antonio Montuori, estendendo a tutti gli amici e sostenitori i ringraziamenti dell’onorevole Aldo Patriciello, recentemente rieletto al Parlamento Europeo.

Questa nuova elezione rappresenta un importante riconoscimento per Patriciello, che continua a ottenere il supporto e la fiducia dei suoi elettori. La riconferma è vista come un attestato di stima per il lavoro svolto e come un segno di continuità nella rappresentanza degli interessi italiani in Europa.

Montuori, a nome di Patriciello, ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto da amici e sostenitori durante tutta la campagna elettorale.

“Questo risultato è il frutto di un impegno collettivo e della fiducia che migliaia di elettori hanno riposto in noi. Continueremo a lavorare con dedizione e passione per portare avanti i progetti e le istanze che ci stanno a cuore”, ha aggiunto Montuori.

L’onorevole Patriciello si prepara ora a proseguire il suo lavoro al Parlamento Europeo, con rinnovato entusiasmo e determinazione, pronto a rappresentare al meglio le esigenze del suo elettorato.