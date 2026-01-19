La comunità di Sant’Angelo dei Lombardi incontra e saluta il procuratore Airoma

Il procuratore Domenico Airoma saluterà la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi mercoledì 21 gennaio 2026. Presso il centro sociale “Don Bruno Mariani”, ore 11.00, il magistrato incontrerà rappresentanti istituzionali, forze di polizia e una rappresentanza della popolazione studentesca. Per il capo degli inquirenti di Avellino, un passaggio in Alta Irpinia prima di assumere l’incarico alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il procuratore Airoma ha già incontrato gli studenti di Sant’Angelo in altre occasioni. “I giovani e le forze sociali – dichiara la sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole – sono stati spesso al centro degli interventi del dott. Airoma nel corso della sua esperienza in provincia di Avellino. In questi anni il procuratore ha dimostrato di saper individuare al meglio criticità e punti di forza della nostra Irpinia, questi ultimi rappresentati appunto dalle nuove generazioni e dell’associazionismo, principali leve per il futuro. Lo ha fatto in un rapporto costante di collaborazione, con estrema intelligenza e consapevole dell’importanza della prevenzione a tutti i livelli, quella prevenzione che passa attraverso l’attività di Stato, Magistratura e Forze dell’Ordine, ma anche attraverso il mantenimento o la costruzione di un contesto sociale sano, pur tra le tante difficoltà socio-economiche delle aree interne. A Sant’Angelo – aggiunge Repole – avremo modo di incontrarlo per un saluto, che sarà comunque un ‘arrivederci’, e per ringraziarlo per il suo operato”.