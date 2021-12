IRPINIA. La disperazione in un video di un operaio della C.M. senza stipendio da 7 mesi. “La faccio finita”. Video

In un video postato sul proprio profilo personale c’è tutta la disperazione di Gianfranco Granato, operaio forestale a tempo indeterminato della Comunità Montana dell’Ufita, padre di 3 figli con moglie a carico, che non riceve lo stipendio da 7 mesi. Una situazione che sta mettendo a dura prova numerose famiglie soprattutto quelle monoreddito che vivono con un ‘unica fonte di reddito. L’uomo aveva già qualche tempo fa insieme ad altri colleghi denunciato il grave ritardo della Regione Campania nel trasferimento dei fondi per la forestazione del 2021. L’uomo punta il dito contro una Regione in ritardo con le rendicontazioni e che non ha ancora trasferito nelle casse dell’ente i fondi per la forestazione del 2021. L’uomo già nel 2019 si era trovato in una situazione del genere al punto da chiedere di essere aiutato con una donazione post-pay.

