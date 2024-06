Incendio a Taurano: Il Sindaco e la Giunta Comunale in Prima Linea per Spegnere le Fiamme

Un incendio si è verificato questa sera intorno alle 19,30 a Taurano lungo la strada che porta in montagna. L’incendio ha causato grande preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente l’intervento rapido e deciso delle autorità locali ha contribuito a contenere la situazione.

Il sindaco Michele Buonfiglio, insieme alla sua squadra della giunta comunale, si è recato sul luogo dell’incendio per coordinare le operazioni di spegnimento. La presenza della giunta comunale ha dimostrato un forte impegno e solidarietà verso la comunità, assicurando che ogni sforzo fosse messo in atto per proteggere i cittadini e le loro proprietà. Le immagini testimoniano l’impegno e la dedizione delle autorità locali nel fronteggiare l’emergenza.

I residenti ringraziamo il sindaco Michele Buonfiglio e la sua squadra per il loro intervento tempestivo e per aver gestito con efficacia una situazione così critica. La comunità di Taurano può sentirsi rassicurata sapendo di poter contare su un’amministrazione pronta a intervenire in momenti di difficoltà.