Il Nola perde la finale di Coppa Italia Dilettanti ai rigori

La Polisportiva Santa Maria ha scritto una pagina storica nella sua storia calcistica, vincendo la Coppa Italia Dilettanti in una finale ricca di emozioni contro il Nola. La sfida, disputata allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, si è decisa ai calci di rigore, dopo un 1-1 nei tempi supplementari.

Il primo tempo è stato un susseguirsi di tentativi senza però grandi emozioni, con il Nola che ha cercato di prendere in mano il gioco. Lepre è stato il primo a rendersi pericoloso, ma la sua acrobazia è terminata fuori. I bianconeri hanno continuato a creare occasioni, ma le conclusioni di Varsi e Lepre sono state imprecise. La Polisportiva Santa Maria ha reagito, cercando di alzare il baricentro, ma le occasioni pericolose sono state rare, con Di Giacomo che ha tentato senza successo dalla distanza.

Nel secondo tempo, il Nola è stato più pericoloso in attacco, ma la difesa della Polisportiva Santa Maria ha resistito bene. Un intervento provvidenziale sulla linea di porta ha evitato il gol del vantaggio per gli avversari. Le emozioni sono aumentate nel finale, con Di Giacomo che ha sfiorato il gol, e poi l’entrata nei tempi supplementari, che ha visto un gol di Santoro per la Polisportiva Santa Maria, subito pareggiato da Caccavallo con una punizione magistrale.

Ai rigori, la Polisportiva Santa Maria si è imposta 4-2, con Volzone che ha avuto un ruolo fondamentale, contribuendo al trionfo finale. Questo successo non solo porta la squadra alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, ma rappresenta anche una grande soddisfazione per i giocatori e i tifosi, che ora possono festeggiare questo storico trionfo.