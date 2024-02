Il Meteo sull’Irpinia fino a martedì 13 febbraio

Situazione: l’Irpinia è ancora alle prese con la forte perturbazione atmosferica giunta sabato mattina. Il tempo sarà instabile anche nelle prossime ore, poi prevarranno condizioni di variabilità..

Previsioni per oggi, Lunedì 12 Febbraio 2024: nelle ore notturne e al primo mattino, sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, occasionalmente a carattere di rovescio, che assumeranno carattere nevoso a partire dai 1300-1400 metri. In seguito, si alterneranno nubi e schiarite; nella seconda parte del giorno, il rischio di piogge sarà confinato per lo più alle aree più orientali della provincia. TEMPERATURE: per lo più stazionarie. VENTI: occidentali, da deboli a moderati, con locali rinforzi.

Previsioni per domani, Martedì 13 Febbraio 2024: sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili locali precipitazioni a cavallo fra le ore centrali del giorno e quelle pomeridiane, più probabili in Alta Irpinia e sulla fascia dei monti Picentini (dove i fenomeni cadranno sotto forma di neve a partire dai 1300-1400 metri). Nella seconda parte del giorno, non mancheranno ampie schiarite sui settori confinanti con il napoletano ed il salernitano. Al primo mattino, non sono escluse riduzioni della visibilità nelle aree vallive. TEMPERATURE: in tenue flessione. VENTI: settentrionali, in genere moderati, con locali rinforzi a ridosso delle aree appenniniche.