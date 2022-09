Futsal. “Memorial Sandro Abate”, appuntamento ad Eboli il 16 settembre.

Il prossimo 16 settembre alle ore 20:30 il Palasele di Eboli aprirà le porte alla sfida Feldi Eboli-Sandro Abate Five Soccer per il ‘Memorial Sandro Abate’, giunto alla seconda edizione, dedicato all’omonimo industriale e imprenditore campano scomparso prematuramente nel 2012, papà del capitano della formazione verdeazzurra Massimo Abate.

“Non vediamo l’ora di poter onorare la memoria di mio padre in questo test match con un grande club, ha dichiarato Massimo Abate, leader della Sandro Abate. Ci vediamo il 16 per una grande giornata di futsal! Affronteremo una delle squadre più forti del nostro campionato, un club che sta scrivendo pagine importanti per il futsal italiano con cui condividiamo l’amore per questo sport. E’ da sempre un derby avvincente e che non vediamo l’ora di giocare”.

“Anche se si tratta di un’amichevole, dichiara Luizinho capitano della Feldi Eboli, iniziamo ad assaporare l’atmosfera di una gara vera. La Sandro Abate sarà una delle nostre rivali durante l’arco della stagione e quindi non vediamo l’ora di misurarci con loro per portare a casa il primo derby della stagione. Un test importante per misurare il nostro livello di preparazione prima dell’inizio della regular season”

Il Memorial Sandro Abate è tra gli appuntamenti più attesi della fase di avvicinamento al campionato, un’occasione dunque per Basile e Samperi per testare il lavoro svolto durante la preparazione estiva contro un avversario di livello, in quello che sarà il terzo test ufficiale della pre-season per la formazione di Eboli e la quarta gara per gli irpini.

Feldi Eboli e Sandro Abate da anni sono tra le stelle del campionato italiano, fiore all’occhiello della Campania nel futsal.

“Un piacere ospitare e affrontare qui al Palasele gli amici della Sandro Abate, dichiara Il Presidente Di Domenico, soprattutto in occasione del ricordo per una persona che ha dato tanto alla società avellinese. In campo però sarà sempre un derby e come tale la gara offrirà sicuramente un grande spettacolo. Una serata di Futsal ed emozioni da vivere tutti insieme”, per Paola Rossi, Presidente Onorario della Sandro Abate: “Serata esaltante ed emozionante da vivere nel ricordo di Sandro Abate, punto di riferimento ogni giorno per tutti noi, in una gara che da sempre per noi non rappresenta solo un derby ma anche l’appuntamento più atteso della stagione tra le formazioni che da anni ormai si affrontano in Serie A”

Ospite d’eccezione dell’evento sarà lo scultore di fama internazionale Lello Esposito, amico storico della Famiglia Abate, che ha curato la realizzazione del trofeo da assegnare alla squadra vincitrice.