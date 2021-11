Forino (Av). Strutture Sportive, al momento sempre fermi al palo

È diventata ormai endemica la carenza di strutture ludico sportive nella cittadina di Forino. Campo sportivo D’Acierno abbandonato al proprio deplorevole destino dopo la chiusura per lavori di zollatura del 2018, Struttura Polivalente che dopo un opaco inizio di lavori sembra di nuovo essere sprofondata nell’ oblio. Tutto fermo al palo, ” Rigenerazione” rimandata? Questo non è dato sapersi. Palestra Scuole Medie di nuovo impraticabile con infiltrazioni di acqua piovana. E che dire di altro? Biblioteca Comunale un miraggio per sognatori nel deserto del Sahara. In tutto ciò cosa rimane ai cittadini, ma soprattutto alle giovani generazioni? L’attesa, tutta l’attesa in un limbo di parole e parole senza ancora fatti evidenti. Intanto un altro anno è passato solo con parole senza fatti. Confidiamo in qualcosa di migliore in quello che verrà. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo