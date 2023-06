Forino (Av): Santuario di San Nicola, la Pro Castello coinvolge l’ Università Federico II di Napoli per uno studio propedeutico ad un futuro recupero. L’ 8 Giugno la Giornata inaugurale

L’Associazione Pro Castello APS di Forino ha deciso di coinvolgere l’ Università Federico II di Napoli per una ricerca storica sul Santuario di San Nicola sito nella frazione Castello . A coordinare il percorso di workshop sarà la professoressa Fumo Marina di una 3 giorni di studio al Castello Feudale di San Nicola, che vedrà la partecipazione di 16 studenti e 4 tutor.

La giornata inaugurale é prevista per il prossimo giovedì 8 giugno alle ore 09.00 quando si darà il benvenuto ai convenuti con gli interventi iniziali del professore Francesco Barra della dott.ssa Emma Buondonno, Assessore al Comune di Avellino la quale occupa del Piano del Verde di Avellino e della sua Area Vasta. A parlare dell’ importante iniziativa è il Presidente della Pro Castello APS Generale Luigi Bruno il quale non lesina di ringraziare tutte le energie che a piccoli passi stanno cercando di virare nella stessa direzione , vale a dire trovare la via maestra atta al recupero di questo Santuario “patrimonio dell’ intera Irpinia” tra questi ovviamente l’Università Federico II di Napoli, la Curia di Avellino, i Comuni di Forino e Contrada, l’Ente Provincia. Seguiremo gli sviluppi. Daniele Biondi