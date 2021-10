Forino (Av). Quale destino per gli storici Palazzo Caracciolo e Palazzo Rossi

Il Comune di Forino tra i tanti in beni in suo possesso annovera due storici Palazzi ai quali tutti i forinesi sono particolarmente legati. Entrambi siti nelle zone centrali della cittadina, negli ultimi anni sono stati oggetto di recupero e ripristino totale. Stiamo parlando del Palazzo Dei Principi Caracciolo e di Palazzo Rossi. Gioiellini che altri paesi vorrebbero avere e non hanno. Cosa ne sarà o potrebbe essere di entrambi prossimamente ? Al momento non è dato sapere, ovvero abbiamo captato sfumatamente dai palchi della campagna elettorale un probabile uso e/o destinazione(Palazzo Caracciolo nuova sede Comunale, Palazzo Rossi Casa di Riposo per anziani). Auspuchiamo che tutto questo sia ben presto realtà e non solo parole. Staremo a vedere. Intanto li osserviamo là in una compassionevole quiete, chiusi, sbarrati in attesa di essere utilizzati. Daniele Biondi

