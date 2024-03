Forino (Av): Opere pubbliche, iniziati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti e della Scuola dell’Infanzia ” Rodari”

Novità sul fronte delle opere pubbliche a Forino. Infatti come l’Amministrazione Olivieri tempo fa aveva annunciato, sono finalmente partiti i lavori per il restauro del Monumento ai Caduti in Guerra in Piazza Kennedy, il quale dopo anni di incuria, troverà di nuovo degno splendore, nonché i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Scuola dell’ Infanzia “Rodari” il cui completamento si crede possa avvenire nei primi giorni di Settembre 2024. Dunque buone notizie che sicuramente apporteranno qualcosa di utile , positivo ed importante alla comunità locale. Vi terremo aggiornati.

Daniele Biondi