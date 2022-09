Forino (Av): Liberata definitivamente l’area degli ex prefabbricati post terremoto della frazione Celzi. Altro importante obiettivo raggiunto e concluso dall’ Amministrazione Comunale targata Olivieri

Anche noi di Bassa Irpinia dalle colonne di questo quotidiano, avevamo segnalato l’ indecenza in cui da anni versava la zona degli ex prefabbricati di Via Carpini nella frazione Celzi. Ruderi in legno, buttati li come agonianti scheletrici, memori di una lontana sciagura; quella del terremoto del 1980 . Bruttura di un inqualificabile spettacolo senza termini, immagine degradante ed obbrobriosa . Ora però dopo tanti , tantissimi anni l’ attuale Amministrazione Comunale ha deciso di cancellare tutto ciò, portando a compimento lo smantellamento, la pulizia, la bonifica di un ‘ area che finalmente potrà essere restituita adamantina alla popolazione locale. Merito a chi fa le opere buone per una comunità. In tal caso merito al Sindaco Olivieri ed alla sua amministrazione. Costo attuale del termine lavori 25.000 euro a cui vanno aggiunti altri 16.000 dell’ anno 2018 quando gli stessi furono avviati. DANIELE BIONDI