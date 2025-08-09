Forino (Av): Importante Tavola Rotonda di Libera su temi di Legalità e Giustizia organizzata da Padre Marco Masi in occasione del Programma Religioso dei Festeggiamenti Patronali. Ospite d’ eccezione il dott. Alessandro Buffardi

Nell’importante programma religioso dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Nicola, la giornata di venerdì 8 agosto ha avuto un sapore davvero particolare. Infatti, a margine dei riti religiosi, si è tenuta una particolare tavola rotonda organizzata e voluta dal parroco Padre Marco Masi, il quale ha invitato come ospite Alessandro Buffardi della Cooperativa Esperanto / Casa Don Diana. Buffardi ha dialogato con i fedeli presenti sulle esperienze di vita di uomini e donne che hanno combattuto e combattono le mafie, facendo preziosi esempi come Don Pino Puglisi, Don Giuseppe Diana e i giudici Falcone e Borsellino.

Lo stesso Buffardi ha portato con sé la propria esperienza di vita, legata anche allo sfruttamento da parte delle mafie dei lavoratori extracomunitari, sottopagati e sfruttati dal caporalato e dalla criminalità. Infine, il discorso si è focalizzato sulla miriade di confische, da parte dello Stato, di strutture appartenenti alle mafie, sequestrate e affidate in gestione ad associazioni come Libera, pronte a riutilizzarle per fini onesti e filantropici.

Una tavola rotonda dal significato profondo e pragmatico, seguita con interesse e attenzione dai fedeli presenti.

Lo stesso Masi ha preannunciato un nuovo incontro con Libera nel mese di ottobre, per discutere e affrontare il problema legato all’acqua e alla siccità, da cui anche Forino non è stata esente in questa rovente estate 2025.

Daniele Biondi