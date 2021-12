Forino (Av). Il Sindaco Olivieri in campo verso le prossime Provinciali con ” Proposta Civica per l’Irpinia” a fianco del candidato Presidente Angelo Antonio D’Agostino

Il Sindaco di Forino Dottor Antonio Olivieri scende in campo per le prossime elezioni Provinciali al fianco di Angelo Antonio D’ Agostino già senatore della Repubblica, Sindaco di Montefalcione, affermato imprenditore e Presidente dell’ U. S. Avellino Calcio. Ecco le parole del Primo Cittadino di Forino che ha cosi dichiarato ” È con piacere e ulteriore senso di responsabilità che comunico ai miei concittadini la mia candidatura a Consigliere Provinciale.

Non vi nascondo quanto sia stata ponderata questa scelta. Il desiderio di dare alla nostra Forino la possibilità di avere una rappresentante diretto in Provincia assieme allo spirito di lavorare ancor di più al bene del nostro territorio, hanno poi prevalso. Auguro a tutti i candidati una competizione serena nel nome di quello stesso spirito che ci ha condotti alle precedenti candidature, consapevoli di dover lavorare esclusivamente per il bene di tutto il territorio provinciale con la speranza di creare una collaborazione proficua.

A questo proposito, oggi lunedì 6 dicembre, alle ore 10:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, ci è stato un incontro con la stampa per la presentazione dei candidati Consiglieri della lista di cui ho il piacere di fare parte “Proposta civica per l’Irpinia” e del candidato Presidente Angelo Antonio D’Agostino.” Auguriamo un vero in bocca al lupo al Sindaco della Città di Forino Antonio Olivieri. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo