Forino (Av): Centraline di Rilevazione qualità dell’ Aria. Il Capogruppo di Minoranza “Forino Polis” Domenico Fruncillo interroga il Sindaco Olivieri sulla delicata questione

È da anni che ormai a Forino si assiste inermi al grave e profondo disagio che i cittadini devono subire tra i mesi di Giugno e Novembre per i cosiddetti “Fumi Nocivi” provenienti dalla intensiva raccolta di nocciole e castagne; nello specifico per l’abbruciamento di elementi e scarti vegetali . Qualcosa si inizia a muovere o così sembrava, visto che si era prossimi ad installare anche sul territorio comunale di Forino delle centraline per la verifica ed il controllo dell’ aria. Forse ancora non si e’ completato l’ iter . Questo al momento a noi non è dato sapere, ma ci giunge notizia di una importante Interrogazione Comunale da parte del Prof Fruncillo Capogruppo di Minoranza volto a sollevare la delicata questione al Primo Cittadino Antonio Olivieri.

Riceviamo e Pubblichiamo:

Oggetto: Interrogazione fumi e rilevazione qualità dell’aria.

Premesso che il consiglio comunale ha approvato da diverso tempo una variazione di bilancio

per l’acquisto e la messa in funzione di una centralina per la rilevazione della qualità dell’aria a

Forino.

Rilevato che, come purtroppo avviene da anni, i fumi derivanti da abbruciamenti sono visibilmente presenti.

Considerato che lo scrivente aveva dichiarato il voto favorevole e l’apprezzamento per tale iniziativa.

Si interroga il Sindaco per conoscere se la centralina in parola è stata installata, se è in funzione permanentemente o solo in alcuni orari.

Se è possibile conoscere il report delle rilevazioni

Se e quali iniziative sono state adottate negli eventuali periodi di sforamento delle soglie di tollerabilità delle sostanze nocive per la salute dei cittadini

Se e quali iniziative l’amministrazione intende adottare per limitare gli abbruciamenti e quali

misure intende intraprendere per ottenere il rispetto e l’osservanza delle norme all’uopo approvate dalla Regione.

Si chiede risposta per iscritto e discussione in consiglio comunale.

Distinti saluti.

Forino 03.11.2022

Capo gruppo Forino Polis

Domenico Fruncillo”. Da .Bio