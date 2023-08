Ferragosto day after, trasformata in discarica dopo pic nic la Fontana di Sperone. Il consigliere Angelo Cantalupo si rivolge a Borrelli. I Napoletani insorgono

Ferragosto day after, trasformata in discarica dopo pic nic la Fontana di Sperone nell’Avellinese. Tra i cumuli di rifiuti anche cibo non consumato e abbandonato. Il Video del Consigliere Comunale di Sperone, Angelo Cantalupo, è stato inviato a Europa Verde: “Disarmante inciviltà, videosorveglianza necessaria per contenere degrado”. Nel video sotto accusa i napoletani, in quanto il consigliere comunale del posto ritiene chele le auto che a ferragosto sostavano nella località provenivano dal napoletano, avendo letto le targhe, anche se sono ormai anni che le auto non riportano la sigla della provincia di provenienza. Queste accuse hanno non poco indispettito i napoletani che hanno commentato aspramente il consigliere.

Ecco cosa scrive il deputato Borrelli sul punto. “Il bosco che circonda l’altopiano di Sperone, comune in provincia di Avellino, dove sorge la Fontana di Sperone da sempre luogo simbolo del paese ridotta in discarica da quanti hanno deciso di recarvisi per il tradizionale pic nic di Ferragosto. Le immagini contenute nel video denuncia che ci è stato recapitato sono raccapriccianti, si fatica a credere che esista ancora chi ignori le regole primordiali della civiltà. Sacchetti carichi di rifiuti abbandonati sulle panchine e sui tavoli in legno. Tutto intorno cartacce, lattine, bottiglie e per non farsi mancare nulla anche una confezione di salsicce ancora crude lasciate insetti. Neanche i primitivi sarebbero stati capaci di tanto. Condividiamo l’indignazione di chi ha girato le immagini e ha provato disgusto. Non è ammissibile tanta inciviltà, offende le persone perbene ci si sente disarmati. Tuttavia occorre mettere in campo soluzioni e un sistema di videosorveglianza per contenere il degrado e tutelare le nostre oasi di verde sono una possibilità da valutare concretamente”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra e Luigi Tuccia, segretario provinciale di Europa Verde Avellino, che hanno ricevuto la segnalazione del video.