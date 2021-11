Esce il 25 novembre “Vite Spezzate”, il nuovo racconto di Filomena Carrella sulla violenza di genere

Vite Spezzate è il racconto scritto dalla giornalista e scrittrice Filomena Carrella, edito da Amazon Publishing e disponibile in formato ebook il 25 novembre, data che celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Il testo è incentrato sulla violenza di genere ed è dedicato interamente alla modella e avvocato Sudafricana Reeva Steenkamp che a soli 30 anni è stata uccisa, proprio la notte del 14 febbraio, dal suo fidanzato, l’atleta paraolimpico Oscar “Blade Runner” Pistorius.

Con questo racconto la scrittrice, oltre a raccontare la storia di questa coppia, vuol evidenziare sia la totale perdita dei valori, la follia, sempre più viva e presente, dovuta alle scenate di gelosia, all’opprimente senso di possesso sia inneggiare alla gioia di innamorarsi, nel perdersi nei sogni e che irrimediabilmente si infrange nel baratro della fine della vita.

L’idea della scrittrice,inoltre, è quello di incontrare i circoli e i centri femminili e tutte le associazioni che si occupano di donne e delle violenze. Essere parte di tutte quelle realtà che gridano “Basta violenza sulle donne”. Come diceva la bella Reeva: ‘ Qualsiasi motivo al mondo non sei autorizzato a gridarmi addosso !’ E’ un descritto breve, veloce, melodico ma disperato, che la scrittrice sta pensando di tradurre in inglese e lasciarlo libero di viaggiare per il mondo, proprio come amava fare la sua bellissima protagonista Reeva. Un racconto che denuncia ed indigna il mondo intero per una sentenza che non da colpa all’assassino, che sembra quasi non scorgere responsabili. Una sentenza che solo dopo ricorsi riesce a dare una breve condanna all’assassinio. Filomena Carrella ha voluto accendere un’altra luce, quella della giustizia, dei tribunali, della legge …..che a volte sembra non approvare le scelte di certe donne, colpevoli di ‘aver creduto nell’amore, nell’uomo che diceva di amarla più della sua vita’.

Questo corto è stato scelto da Emanuela Sica ( Avvocato della cassazione, attivista per i diritti delle donne contro la violenza di genere, autrice di racconti e di canzoni.) per che ha curato l’Antologia ROSSO Vdg-O, ( Delta 3 Edizioni) .E’ un’antologia che parla di donne, delle violenze subite, della violazione dei diritti umani il cui ricavato sarà destinato alle associazioni in favore delle donne vittime di violenza.

“Vite Spezzate” sarà disponibile inoltre, a partire dal 25 novembre, in formato ebook su Amazon.it al costo di 2,99 € e disponibile in pre-order già da venerdì 19 novembre al link in basso.

PRE-ORDER: https://amzn.to/3oDhzYd

Biografia Filomena Carrella

Filomena Carrella è giornalista, pianista, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali e saggi. Ha vinto nel 1997 il Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove lettere” con il romanzo “Il deserto vivibile” (Istituto Italiano di Cultura).

Nel 2010 viene premiata come migliore scrittrice ironica nell’ambito del concorso letterario “Anibelle e la composizione delle nuvole” indetto da Evaluna (Associazione Culturale). Nel 2005 pubblica per Albatros Edizioni, il libro “Louis Armstrong: la musica oltre il razzismo”, che nel 2007 viene tradotto in inglese da Yosefa Milano (Headmaster of “Burgos” Escuela de idiomas). Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: “I racconti di Filò” (Loffredo editore). “Quando la vita è una favola” (Loffredo editore). ‘Così è! Così e..’ (Psico dramma in tre atti) ‘L’arte del sentire’ (Commedia in due atti). Nel 2017 pubblica, per Edizioni Melagrana, People, una raccolta di 30 lettere destinate ai personaggi che hanno in qualche modo cambiato la storia. Da Papa Francesco a Maradona, dalla Regina Elisabetta a Ghandi. Nel 2021 esce, per ControCorrente Edizioni la raccolta di storie e racconti intitolata “Le Favole Belle”, realizzata insieme ad Ettore Donadio, scrittore e funzionario scolastico.

adsense – Responsive – Post Articolo