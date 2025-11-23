Elezioni regionali in Campania: urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dino alle 15

La Campania si prepara a tornare alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale. Si voterà in due giornate, domenica e lunedì, secondo la modalità ormai consolidata per le consultazioni amministrative e regionali italiane. Un appuntamento elettorale atteso, che coinvolge milioni di cittadini e determinerà gli assetti politici della regione per i prossimi cinque anni.

Come si vota

Gli elettori riceveranno una scheda unica sulla quale potranno:

esprimere il voto per un candidato presidente

votare una delle liste collegate alla candidatura

indicare fino a due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, purché di genere diverso, pena l’annullamento della seconda

L’elezione del presidente avviene con sistema maggioritario: il candidato più votato diventa governatore. L’assegnazione dei seggi al Consiglio, invece, segue un criterio proporzionale tra le liste che superano la soglia di sbarramento prevista.

Per votare al seggio devi portare due cose obbligatorie:

1. Documento di identità valido

Può essere uno dei seguenti:

Carta d’identità (anche scaduta, se riconoscibile)

Patente

Passaporto

Tessera di riconoscimento rilasciata da una Pubblica Amministrazione

Qualsiasi documento con foto e timbro o firma di un’autorità pubblica

2. Tessera elettorale

Serve per:

verificare la tua iscrizione nelle liste del tuo seggio

ricevere il timbro che certifica l’avvenuto voto

Se hai perso la tessera, è piena o danneggiata, puoi richiedere un duplicato immediato all’ufficio elettorale del tuo Comune, anche nei giorni del voto.