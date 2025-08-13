Crisi del settore corilicolo, Alaia attacca Caputo, Mazzeo e De Luca: “Siete dei ciucci”

Sperone (AV) – Si accende lo scontro politico sulla gestione della crisi del comparto corilicolo in Campania. L’ex sindaco di Sperone, Salvatore Alaia, interviene duramente contro l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, il dirigente delle Politiche agricole regionali Giuseppe Rosario Mazzeo e il governatore Enzo De Luca, accusandoli di testardaggine e incompetenza nella gestione della vicenda.

Secondo Alaia, la strategia portata avanti dalla Regione, mirata alla verifica dei presupposti per dichiarare lo stato di calamità, rappresenta “un’offesa alla dignità dei contadini, che non hanno bisogno di elemosina ma di prospettive concrete per rilanciare un settore alla deriva”.

Con toni taglienti, l’ex primo cittadino utilizza un’espressione tipica del mondo agricolo, rivolta a chi ha ruoli e responsabilità nella vicenda: “Siete dei ciucci”. Un termine che, spiega, vuole sottolineare “l’incompetenza e la testardaggine di chi non ha mai avuto contatti reali con la terra e con i contadini”.

Alaia propone una via alternativa: “Rivolgetevi all’Università di Portici, Facoltà di Agraria, per elaborare con professionisti qualificati strategie in grado di garantire un futuro al settore”.

Il suo invito finale è provocatorio: “Andate a zappare con i contadini per acquisire un minimo di dignità e imparare cosa significa davvero lavorare nei campi, così da poter gestire in maniera adeguata il comparto corilicolo”.