Confesercenti, Marinelli: il 6 luglio partono in Irpinia i saldi estivi, un’opportunità per rilanciare i negozi del territorio

“ L’inizio dei saldi estivi, previsto per il 6 luglio, sarà un’opportunità per i consumatori di acquistare prodotti a prezzi scontati nei negozi di vicinato e per le piccole attività del territorio di chiudere la stagione recuperando clienti, che in questa fase di crisi sono sempre meno numerosi ”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“ Dopo l’incontro tenuto qualche giorno fa a Napoli – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – tra l’assessore regionale alle Attività Produttive, Marchiello, e le rappresentanze delle organizzazioni del terziario, si è deciso di recepire le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni sul nodo dell’individuazione della data per le vendite di fine stagione, che quindi in provincia di Avellino, come nel resto della Campania, cominceranno giovedì 6 luglio e termineranno non oltre 60 giorni dopo, come previsto dalla norma, entro martedì 5 settembre. Nella riunione è stata ribadita la necessità di far rispettare le prescrizioni di legge, che vietano vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi, per assicurare una corretta e leale concorrenza tra tutti gli esercizi”.