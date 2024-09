Celebrazione del 70° Anniversario dell’Istituto Superiore “A. Masullo – C. Theti” di Nola

‌L’Istituto Superiore “A. Masullo – C. Theti” di Nola si appresta a celebrare un traguardo importante: il 70° anniversario dalla sua fondazione. Un evento che rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sui successi e la storia dell’istituto, che ha saputo crescere e trasformarsi nel corso degli anni, mantenendo sempre alta la qualità dell’educazione e l’attenzione agli studenti.

La cerimonia di celebrazione si terrà il 18 settembre 2024 alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze dell’Istituto “Francesco Vecchione”. A dare il benvenuto e inaugurare l’evento sarà la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Elisa De Luca, che ha invitato tutti coloro che hanno contribuito alla storia dell’istituto, dai docenti agli ex studenti, fino ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Durante la giornata, sono previsti interventi di ex alunni che condivideranno le loro esperienze e ricordi legati agli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Saranno inoltre presentati progetti e iniziative future dell’istituto, con un focus particolare su come le nuove tecnologie e metodologie didattiche stanno trasformando il modo di insegnare e apprendere.

L’evento sarà arricchito da una mostra fotografica che ripercorrerà i momenti salienti dei settant’anni di storia della scuola, evidenziando i cambiamenti e le evoluzioni che l’hanno caratterizzata. Un’occasione unica per rivivere i ricordi e apprezzare il contributo dell’Istituto “A. Masullo – C. Theti” alla comunità di Nola.

Questo anniversario rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un impegno rinnovato a proseguire nella missione educativa, con l’obiettivo di continuare a formare generazioni di giovani pronti ad affrontare le sfide del futuro con competenza e passione.

Un augurio speciale va quindi a tutti coloro che hanno fatto parte della storia dell’istituto e che continueranno a costruirne il futuro, mantenendo viva l’eccellenza e lo spirito comunitario che da sempre caratterizzano l’Istituto Superiore “A. Masullo – C. Theti”.