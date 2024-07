CAMPOSANO. Tommaso De Capua entra nel direttivo nazionale del Partito Socialista Italiano

Un camposanese nel nuovo corso dello storico Partito Socialista Italiano. Nell’ultimo consiglio del PSI, tenutosi a Napoli, il segretario Enzo Maraio ha annunciato l’ingresso nel partito di diversi amministratori e il ritorno di ex militanti che non rinnovavano la tessera da molti anni. Tra questi, figurano Roberto De Masi, Felice Laudadio, Felice Iossa, Giulio Di Donato e Tommaso De Capua, assessore allo Sport e alla Cultura del comune di Camposano (ultimo a destra nella foto accanto a Maraio).

Tommaso De Capua, 33enne agente di commercio, eletto nel 2021 nella lista civica “Prima i cittadini” con l’attuale sindaco Francesco Barbato, è alla sua prima esperienza politica comunale. Egli definisce la sua adesione al partito del garofano “un atto di coerenza verso la storia politica della mia famiglia. Mio nonno è stato un socialista e dopo di lui mio zio Tommaso De Capua, già consigliere comunale alla fine degli anni Ottanta, di cui porto nome e cognome con grande orgoglio”.

Il segretario Enzo Maraio ha descritto Tommaso De Capua come “terza generazione di socialisti”. L’assessore di Camposano ora fa parte del direttivo nazionale del PSI: “Per me è un onore far parte di questo partito che ha fatto la storia della politica italiana. Con Enzo Maraio condivido l’idea politica e la coerenza, ma soprattutto il modo di fare politica, ascoltando le persone e stando tra la gente ogni giorno, senza restare nei palazzi”.